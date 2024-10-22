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Базылюк, Андреева, Дзепка, Рубцова, Федотов, Воронов, Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей заявлены на этап юниорского Гран-при России в Казани

ФФККР опубликовала предварительный список участников юниорского Гран-при в Казани.

Соревнования среди юниоров «Идель-2024» пройдут с 30 октября по 1 ноября.

Юноши: Федор Барченко-Емельянов, Александр Бородин, Матвей Бугаев, Вадим Воронов, Тимофей Денисов, Даниил Жолобов, Михаил Клепацкий, Иван Макиев, Илья Мальков, Макар Пузин, Константин Романов, Наиль Сагадулин, Макар Солодников, Алексей Тотмин, Арсений Федотов, Роман Шереметьев, Роман Яковлев.

Девушки: Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Анастасия Быкова, Ксения Вагина, София Дзепка, Арина Димитриева, Мария Котова, Варвара Лисс, Алина Локтева, Анна Ляшенко, Арина Мариничева, Алиса Мильто, Арина Ореховская, Любовь Рубцова, Полина Тихонова, Эльвина Тугузбаева, Ксения Фомушкина, Екатерина Чичилимова.

Пары: Ева Гудэ – Иван Долгодворов, Кира Доможирова – Илья Вегера, Софья Звездина – Дмитрий Шеремет, София Диана Касинс – Александр Брегей, Софья Маринина – Роман Черненко, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Валерия Петрова – Павел Божко, Мария Симонова – Петр Алексеенко, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Валерия Ходыкина – Алексей Белкин, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик.

Танцы на льду: Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов, Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский, Александра Буторина – Кирилл Махов, София Загребаева – Вениамин Башуров, Лилия Литенко – Игнат Пахомов, Таиса Мусурова – Иван Тертышников, София Науменко – Артем Гаманов, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Ева Плесовских – Марк Желтышев,  Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко, Анна Смирнова – Ярослав Нечаев, Анна Соболева – Матвей Чураков, Мария Сорокина – Арсений Антропов, Кристина Типун – Андрей Ганкевич.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
Арсений Федотов
Любовь Рубцова
logoСерия Гран-при России
Елизавета Андреева
Вадим Воронов
Анастасия Чернышова
София Дзепка
Анна Ляшенко
Идель
Маргарита Базылюк
София Диана Касинс
Кира Доможирова
Илья Вегера
Владислав Вильчик
Зоя Пестова
Сергей Лагутов
Полина Тихонова
Александр Брегей
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