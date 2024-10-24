Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Лукин, Малышев, Ленков, Колесников, Алексахин покажут произвольные программы
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
2-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Александр Бородин
2. Климентий Толчинский
3. Даниил Жолобов
4. Арсений Степанов
5. Роман Попов
Вторая разминка
6. Илья Неретин
7. Эдуард Камоев
8. Иван Рамзенков
9. Платон Каблуков
10. Михаил Тихонов
11. Михаил Клепацкий
Третья разминка
12. Максим Бадави
13. Михаил Алексахин
14. Николай Колесников
15. Герман Ленков
16. Илья Малышев
17. Марк Лукин
После короткой программы
1. Марк Лукин – 77,19
2. Илья Малышев – 72,46
3. Герман Ленков – 69,65
4. Николай Колесников – 68,36
5. Михаил Алексахин – 67,87
6. Максим Бадави – 67,27
7. Михаил Клепацкий – 63,45
8. Михаил Тихонов – 63,29
9. Платон Каблуков – 61,78
10. Иван Рамзенков – 60,79
11. Эдуард Камоев – 60,65
12. Илья Неретин – 60,16
13. Роман Попов – 57,26
14. Арсений Степанов – 56,20
15. Даниил Жолобов – 55,25
16. Климентий Толчинский – 49,95
17. Александр Бородин – 48,45
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