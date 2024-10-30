Мухортова о хобби: «Остановилась на брошках, заколках и эпоксидной смоле. Люди это покупают»

Фигуристка Анастасия Мухортова рассказала, чем занимается в свободное время.

— Чем любите заниматься в свободное время? Знаю, что Настя делает украшения своими руками – брошки, заколки. Как пришла к этому?

— В принципе, почти все свободное время, если нет сессии, трачу на это. Прихожу домой, всегда сажусь вышивать — в метро вышиваю, в машине. У меня все подготовлено, чтобы время просто так не терять. Не люблю сидеть в телефоне или просто что-то смотреть, слушать — это фоном. А основа у меня — рукоделие.

Начала я это делать очень давно. С детства что-то рисовала, вязала, фенечки плела — вообще все умела делать. Остановилась на брошках, заколках и эпоксидной смоле, потому что мне кажется, что это удобнее всего монетизировать. Люди это покупают.

— Сколько удалось уже продать? Были ли необычные заказы? Например, из других стран.

— Отправляла в Израиль, скоро в Латвию еще планирую. Из Липецка девочка недавно заказала две брошки.

Мама очень любит их, забирает вообще все — те, которые считаю неудачными, и даже самые первые работы. Говорю: «Мам, я сейчас вот эту распущу. Как думаешь, стоит?» Она отвечает: «Нет, ты чего? Такая красивая пчелка». Забрала, каждый раз показывает мне, что она ее носит. Мне приятно.

Подруги ее покупают, просто люди в соцсетях пишут, заказывают. Я не веду какой-то учет продаж, но их достаточно много. Медсестра Екатерина с нашего катка приобрела для своих внуков и для себя, очень приятно, — сказала Мухортова.