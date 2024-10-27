От бронзы чемпионата Москвы до медали Гран-при Канады за год: путь парня Медведевой и его партнерши

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев взяли серебро на Гран-при Канады в парном катании под флагом Узбекистана – а ведь год назад еще выступали за Россию.

За короткий срок пройден путь от третьего места на чемпионате Москвы до медали международного Гран-при и локальной победы над действующими чемпионами мира.

● Гейниш и Чигирев образовали пару в 2022-м, выступили в первом сезоне российского Гран-при, но не особенно удачно – дважды 5-е.

Чигирев в тот сезон запомнился скорее не результатами, а тем, что начал встречаться с Евгенией Медведевой.

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В свой второй сезон фигуристы вошли серебром на Мемориале Панина и бронзой на чемпионате Москвы, где проиграли Дарье Бояринцевой и Роману Плешкову (эта пара недавно распалась), а также Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву (они сейчас выступают на этапе Гран-при в Магнитогорске).

Остаток того сезона пара пропустила – готовилась к переезду в другую страну.

В мае-2023 Гейниш и Чигирев официально перешли в Узбекистан. Татьяна Тарасова привычно не увидела в этом проблемы: «Хотят перейти – тогда пусть переходят в сборную Узбекистана или в другую какую-то. Пусть идут куда угодно! Это не потеря для нас. Мы не выступаем на международных соревнованиях – вот где проблема. Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно».

● Екатерина и Дмитрий получили два этапа Гран-при – в Канаде и во Франции.

В Галифаксе их сразу ждала интересная проверка – действующие чемпионы мира Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

В короткой программе Гейниш и Чигирев ошиблись на тройном тулупе и в поддержке, так что стали 4-ми, но в произвольной собрались – несмотря на неудачное приземление партнерши с выброса, выдали лучший прокат. Обыграли по произвольной даже чемпионов мира!

Хотя, пожалуй, сделать это было не так уж трудно – Стеллато и Дешам завалили почти все. У них пять элементов с отрицательным GOE, балл штрафа – тут даже 6 баллов перевеса по компонентам не помогли.

В итоге канадцы натужно взяли этап, проиграв произвольную, но у Гейниш с Чигиревым рывок после короткой и серебро.

● Это успех не только для спортсменов, но и для Узбекистана. Первая награда Гран-при для страны с сезона-2017/18, когда бронзу брал Миша Ге, и первое серебро за 23 года: с успеха Татьяны Малининой (мамы Ильи Малинина) в 2001-м.

Чигирев после проката гордился новой страной: «Это настоящая честь представлять такую ​​прекрасную страну, как Узбекистан. Здорово видеть узбекский флаг на пьедестале Гран-при впервые за долгое время».

И делился эмоциями: «Сегодня было довольно тяжело, перед соревнованиями у нас были разные ситуации – травмы, переезды с места на место. Было непросто, но мы достигли того, чего хотели.

В произвольной программе тренеры старались представить нас персонажами, совершенно не похожими друг на друга, противоположными друг другу. В жизни иногда все именно так – и мы показываем это».

«Во Франции мы хотим кататься лучше, насколько это возможно. Постараемся улучшиться, чтобы исполнять то, что делали на тренировках и соревнованиях раньше», – добавила Гейниш.

Пара тренируется у Нины Мозер в Москве, но занятно, что сама тренер не появлялась с ними в КиКе, хотя точно приехала со спортсменами в Канаду.

***

Успех Гейниш и Чигирева – еще один пример того, насколько сложно парному катанию без россиян. Пусть этап сам по себе получился куда слабее, чем предыдущий – на Гран-при США Гейниш и Чигирев с такими баллами оказались бы только 5-ми.

Но все равно показательно: несколько пар из России сейчас держались бы в топах на международном уровне. Хотя для Гейниш и Чигирева такая ситуация, конечно, только в плюс – переход уже состоялся не зря.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

Пары

Итоговое положение

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 197,33

2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 189,65

3. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 186,14

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 184,30

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 178,31

6. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 173,84

7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 171,02

8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 163,60

ruskating/Instagram.com/Globallook Press/Global Look Press ; East News /Darren Calabrese/The Canadian Press via AP