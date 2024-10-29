Гран-при России. «Идель». КМС. Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик, Доможирова и Вегера, Меренкова и Галимов покажут короткие программы
30 октября юниорские пары покажут короткие программы на Гран-при России в Казани.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Идель»
Казань
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Ева Гудэ – Иван Долгодворов
Кира Доможирова – Илья Вегера
Софья Звездина – Дмитрий Шеремет
София Диана Касинс – Александр Брегей
Софья Маринина – Роман Черненко
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Валерия Петрова – Павел Божко
Мария Симонова – Петр Алексеенко
Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.
Опубликовала: Мария Величко
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