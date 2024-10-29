  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Идель». КМС. Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик, Доможирова и Вегера, Меренкова и Галимов покажут короткие программы
2

Гран-при России. «Идель». КМС. Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик, Доможирова и Вегера, Меренкова и Галимов покажут короткие программы

30 октября юниорские пары покажут короткие программы на Гран-при России в Казани.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

Ева Гудэ – Иван Долгодворов

Кира Доможирова – Илья Вегера

Софья Звездина – Дмитрий Шеремет

София Диана Касинс – Александр Брегей

Софья Маринина – Роман Черненко

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Валерия Петрова – Павел Божко

Мария Симонова – Петр Алексеенко

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Анастасия ЧернышоваВладислав Вильчик

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

Опубликовала: Мария Величко
результаты
пары
Мария Симонова
logoСерия Гран-при России
Софья Маринина
Анастасия Чернышова
Алексей Белкин
Идель
Вероника Меренкова
Даниль Галимов
Валерия Ходыкина
София Диана Касинс
Кира Доможирова
Илья Вегера
Дмитрий Шеремет
Владислав Вильчик
Роман Черненко
Юлия Филимонова
Илья Пыльнев
Ева Гудэ
Иван Долгодворов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Базылюк, Андреева, Дзепка, Рубцова, Федотов, Воронов, Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей заявлены на этап юниорского Гран-при России в Казани
4222 октября, 12:16
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Шешелева и Карнаухов победили, Чернышова и Вильчик – 2-е, Меренкова и Галимов – 3-и
5811 октября, 13:16
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Чернышова и Вильчик выиграли короткую программу, Меренкова и Галимов – 2-е, Шешелева и Карнаухов – 3-и
6610 октября, 17:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Австралийский фигурист Мур: «Во время ковида я жил в России, где у меня не было англоговорящих друзей. Не оставалось выбора, кроме как выучить русский»
2 минуты назад
Картозия о том, что на его музыку поставлена произвольная Ямамото: «Мне очень приятно. Единственный для меня вариант пробраться на ледовую арену – при помощи музыки»
22 минуты назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Загребаева и Башуров, Плесовских и Желтышев выступят с ритм-танцами
сегодня, 13:52
Анастасия Губанова: «Идея короткой программы в том, что из-за денег я схожу с ума. А идея произвольной – что нахожусь в космосе»
10сегодня, 12:50
Анастасия Губанова: «Думаю, что на меня повлияло замужество. Счастье в семье дает настрой на работу»
1сегодня, 12:49
Туктамышева о Гран-при Канады: «Я не увидела, если мы не берем Малинина, какого-то запредельного катания, с которым нельзя было бы конкурировать»
16сегодня, 09:55
Туктамышева о комментировании: «Надеюсь, зрители не стали переключать трансляцию, когда слышали мой голос»
25сегодня, 09:54
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 09:45
Трое судей из семи поставили Хавронину и Нарижного выше Степановой и Букина в произвольном танце на Гран-при в Магнитогорске
65сегодня, 09:02
Московские управы начали закупать билеты на премьеру ледового шоу Навки «Щелкунчик»
143сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
2вчера, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
627 октября, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
1527 октября, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
126 октября, 04:20
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2621 октября, 12:54
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
720 октября, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
20 октября, 06:28