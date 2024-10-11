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Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Чернышова и Вильчик, Меренкова и Галимов, Шешелева и Карнаухов покажут произвольные программы

11 октября на этапе Гран-при России среди юниоров пары покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

1-й этап

«Лед Мечты»

Москва

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Софья Маринина – Роман Черненко

2. Мария Симонова – Петр Алексеенко 

3. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

Вторая разминка

4. Майя Шегай – Андрей Шадерков

5. Полина Шешелева – Егор Карнаухов 

6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

7. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Положение после короткой программы

1. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 63,31

2. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 62,94

3. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 62,77

4. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 59,82

5. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 58,08

6. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 52,53

7. Софья Маринина – Роман Черненко – 48,00

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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результаты
пары
Мария Симонова
logoСерия Гран-при России
Майя Шегай
Софья Маринина
Анастасия Чернышова
Андрей Шадерков
Петр Алексеенко
Вероника Меренкова
Даниль Галимов
Владислав Вильчик
Роман Черненко
Юлия Филимонова
Илья Пыльнев
Полина Шешелева
Егор Карнаухов
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