Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Чернышова и Вильчик, Меренкова и Галимов, Шешелева и Карнаухов покажут произвольные программы
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
1-й этап
«Лед Мечты»
Москва
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Софья Маринина – Роман Черненко
2. Мария Симонова – Петр Алексеенко
3. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
Вторая разминка
4. Майя Шегай – Андрей Шадерков
5. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
7. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
Положение после короткой программы
1. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 63,31
2. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 62,94
3. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 62,77
4. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 59,82
5. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 58,08
6. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 52,53
7. Софья Маринина – Роман Черненко – 48,00
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий