Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Пары выйдут на лед с короткими программами
10 октября на Гран-при России в Москве юниорские пары покажут короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
1-й этап
«Лед Мечты»
Москва
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников и распределение по разминкам станут известны позднее.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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