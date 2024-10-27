Тарасова о Гран-при в Магнитогорске: «Это потрясающие совершенно соревнования. Просто счастье их смотреть и счастье в них принимать участие»
Татьяна Тарасова оценила уровень организации этапа Гран-при России в Магнитогорске.
— Как в целом оцениваете этот этап Гран‑при?
— Я считаю, что он просто гениальный. Это потрясающие совершенно соревнования. Просто счастье их смотреть и счастье в них принимать участие. Федерация сделала очень большое дело.
В такие тяжелые года, когда мы нигде не участвуем на международном уровне, они подарили нам такие роскошные соревнования, которые имеют для нас огромное значение, — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости