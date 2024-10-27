Тарасова о Гран-при в Магнитогорске: «Это потрясающие совершенно соревнования. Просто счастье их смотреть и счастье в них принимать участие»

Татьяна Тарасова оценила уровень организации этапа Гран-при России в Магнитогорске.

— Как в целом оцениваете этот этап Гран‑при?

— Я считаю, что он просто гениальный. Это потрясающие совершенно соревнования. Просто счастье их смотреть и счастье в них принимать участие. Федерация сделала очень большое дело.

В такие тяжелые года, когда мы нигде не участвуем на международном уровне, они подарили нам такие роскошные соревнования, которые имеют для нас огромное значение, — сказала Тарасова.