Дэвис о платье для произвольного танца: «Мы укоротили юбку, потому что у нас много низких элементов, есть опасность наехать на подол»

Диана Дэвис рассказала, почему ей укоротили юбку в костюме на произвольный танец.

Дэвис выступает за Грузию в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. Сегодня они победили на турнире Trialeti Trophy в Тбилиси.

«Мы очень давно хотели поставить танец под эту музыку – мы нашли еще, когда катались у Игоря Шпильбанда. Когда мы перешли в монреальскую академию, мы предложили ее тренерам, но они сразу сказали, что ее лучше оставить на олимпийский сезон. Первый год все равно шел этап притирки, тренеры еще нас плохо знали, поэтому решили оставить эти композиции на момент, когда мы сможем их лучше показать.

Мне сразу понравился дизайн платья от Мэдисон Чок, она автор наших костюмов в этом сезоне. Мы разве что немного укоротили юбку, потому что у нас много низких элементов в танце, есть опасность наехать на подол платья», – передает слова Дэвис корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.