Глеб Смолкин: «Мы с Дианой стали сильнее физически, изменились морально. Я стараюсь меньше думать о фигурном катании»

Глеб Смолкин объяснил, почему старается меньше думать о фигурном катании.

Смолкин выступает за Грузию в танцах на льду вместе с Дианой Дэвис. Сегодня они победили на турнире Trialeti Trophy в Тбилиси.

«Мы сильно изменились: стали сильнее физически, но и морально изменились. Я учусь меньше контролировать все, стараюсь меньше думать о фигурном катании. Мы поняли, что если мы катаемся в Монреале, мы должны доверять тренерам. Так что мы расслабились и просто делаем свою работу.

Сегодня у меня были некоторые сложности с концентрацией, но прокатали вроде неплохо. Мне показалось, что вчера прокат был более цельным, но сегодня было получше с технической стороны.

Сейчас будем болеть за Нику [Эгадзе] и за Луку [Берулаву] с Настей [Метелкиной], завтра за Настю Губанову. Потом останемся еще на несколько дней в Тбилиси и полетим на наш первый этап Гран-при во Францию. Так получилось, что у нас три старта подряд, мы так пока не соревновались, но постараемся собраться и оба танца прокатать на максимум.

Мне, [как и Диане], тоже нравится мой костюм, возможно, впервые. Мэдисон [Чок] сделала и еще один вариант блузы – в цвет платья Дианы, но мы остановиться на первом эскизе – просто добавили акцентный бордовый цвет», – передает слова Смолкина корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
танцы на льду
Trialeti Trophy
сборная Грузии
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
logoГран-при Франции
Анастасия Метелкина
Лука Берулава
Ника Эгадзе
logoГран-при
