Илья Малинин: «На прошлой неделе мне было тяжело кататься, я нервничал гораздо больше, чем обычно. Сегодня я вышел с совершенно другим настроем»
Американский фигурист Илья Малинин лидирует после короткой программы с результатом 106,22 балла. На прошлой неделе он выиграл Гран-при США.
«На прошлой неделе был, можно сказать, первый крупный турнир в сезоне – возможно, это оказало на меня немного большее давление. Но сегодня, когда я вышел на лед, мне было намного легче. Я чувствовал себя намного увереннее и действительно мог контролировать все в этой программе.
На прошлой неделе мне было действительно тяжело кататься, и я нервничал гораздо больше, чем обычно – это была очень интересная борьба. Но на этой неделе я вышел с совершенно другим настроем. Я старался просто сделать все и свести к минимуму любые ошибки. Я смог по-настоящему расслабиться на льду и горжусь тем, что у меня получилось», – сказал Малинин.
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