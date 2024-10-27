Илья Малинин: «На прошлой неделе мне было тяжело кататься, я нервничал гораздо больше, чем обычно. Сегодня я вышел с совершенно другим настроем»

Малинин заявил, что смог расслабиться в короткой программе на Гран-при Канады.

Американский фигурист Илья Малинин лидирует после короткой программы с результатом 106,22 балла. На прошлой неделе он выиграл Гран-при США .

«На прошлой неделе был, можно сказать, первый крупный турнир в сезоне – возможно, это оказало на меня немного большее давление. Но сегодня, когда я вышел на лед, мне было намного легче. Я чувствовал себя намного увереннее и действительно мог контролировать все в этой программе.

На прошлой неделе мне было действительно тяжело кататься, и я нервничал гораздо больше, чем обычно – это была очень интересная борьба. Но на этой неделе я вышел с совершенно другим настроем. Я старался просто сделать все и свести к минимуму любые ошибки. Я смог по-настоящему расслабиться на льду и горжусь тем, что у меня получилось», – сказал Малинин.