Иван Букин: «Целый день шли соревнования, а на танцах полный зал. Значит, наш вид еще жив»

Степанова и Букин отметили поддержку публики на Гран-при России в Магнитогорске.

Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца с результатом 83,35 балла.

Букин : Начало сезона, первый серьезный старт для нас. Входим в форму, много работали над техникой в последний месяц. Следующий этап будет в Москве, будет время поработать.

– Почему не стартовали до этапа Гран‑при?

Букин : Хотели поехать в Ижевск, но не получилось.

Степанова : Может, и к лучшему не поехали. Поздно подали заявку и нас не смогли вклинить.

– Вас представляли Домнина и Костомаров. Слышали их слова?

Букин : Мы были полностью вовлечены в разминку. Не было времени послушать, что говорят Ромка с Оксанкой.

– Как вам поддержка публики?

Букин : Мы в восторге. Еще на Спартакиаде отмечали публику Магнитогорска, тут искренне любят фигурное катание. Нас провожали, встречали, кричали. Огромное спасибо. Целый день шли соревнования, а на танцах полный зал. Значит, наш вид еще жив! А что завтра будет...

– С чем связаны строгие костюмы в программе?

Степанова : Большая часть программы блюзовая, сексуальная, про отношения между мужчиной и женщиной. Строгостью хотели это подчеркнуть, поэтому отдали предпочтение сдержанным образам.

Букин : В прошлом году у нас были яркие костюмчики, пора и поменять стиль.