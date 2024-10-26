Иван Букин: «Целый день шли соревнования, а на танцах полный зал. Значит, наш вид еще жив»
Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца с результатом 83,35 балла.
Букин: Начало сезона, первый серьезный старт для нас. Входим в форму, много работали над техникой в последний месяц. Следующий этап будет в Москве, будет время поработать.
– Почему не стартовали до этапа Гран‑при?
Букин: Хотели поехать в Ижевск, но не получилось.
Степанова: Может, и к лучшему не поехали. Поздно подали заявку и нас не смогли вклинить.
– Вас представляли Домнина и Костомаров. Слышали их слова?
Букин: Мы были полностью вовлечены в разминку. Не было времени послушать, что говорят Ромка с Оксанкой.
– Как вам поддержка публики?
Букин: Мы в восторге. Еще на Спартакиаде отмечали публику Магнитогорска, тут искренне любят фигурное катание. Нас провожали, встречали, кричали. Огромное спасибо. Целый день шли соревнования, а на танцах полный зал. Значит, наш вид еще жив! А что завтра будет...
– С чем связаны строгие костюмы в программе?
Степанова: Большая часть программы блюзовая, сексуальная, про отношения между мужчиной и женщиной. Строгостью хотели это подчеркнуть, поэтому отдали предпочтение сдержанным образам.
Букин: В прошлом году у нас были яркие костюмчики, пора и поменять стиль.
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