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Девид Нарижный: «Еду сюда только за победой. Победитель всегда один, остальные места не имеют значения»

Фигурист Нарижный заявил, что едет на Гран-при России в Магнитогорске за победой.

Ирина Хавронина и Девид Нарижный занимают второе место после ритм-танца с результатом 81,39 балла.

Хавронина: Всегда хотим большего. Мы не едем за местом, только за хорошим прокатом. Сделать не хуже, чем на тренировке. Звучит клишированно, но это правда.

– Это ваш первый старт в сезоне, тяжело было стартовать?

Нарижный: Без разницы, первый старт или нет. Мы выступаем не первый год. Я еду сюда только за победой. Победитель всегда один, остальные места не имеют значения.

Хавронина: Я относилась к этому старту, как и к контрольным прокатам. Сейчас мне даже спокойнее.

– Отставание два балла, вы близко к лидерам. Давит?

Нарижный: Догонять всегда проще.

Хавронина: Не имеет значения, хочется не думать о баллах и местах, хочется получить удовлетворение.

– Вас представляли Костомаров и Домнина. Обращали на это внимание?

Хавронина: Честно, я не концентрируюсь на этом на разминке. Внешние звуки для меня как белый шум, я сконцентрирована.

Нарижный: Костомарова видел в коридоре, с детства наблюдал за его творчеством. Его присутствие придало настроения и положительных эмоций.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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Звезды Магнитки
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