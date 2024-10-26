Девид Нарижный: «Еду сюда только за победой. Победитель всегда один, остальные места не имеют значения»
Ирина Хавронина и Девид Нарижный занимают второе место после ритм-танца с результатом 81,39 балла.
Хавронина: Всегда хотим большего. Мы не едем за местом, только за хорошим прокатом. Сделать не хуже, чем на тренировке. Звучит клишированно, но это правда.
– Это ваш первый старт в сезоне, тяжело было стартовать?
Нарижный: Без разницы, первый старт или нет. Мы выступаем не первый год. Я еду сюда только за победой. Победитель всегда один, остальные места не имеют значения.
Хавронина: Я относилась к этому старту, как и к контрольным прокатам. Сейчас мне даже спокойнее.
– Отставание два балла, вы близко к лидерам. Давит?
Нарижный: Догонять всегда проще.
Хавронина: Не имеет значения, хочется не думать о баллах и местах, хочется получить удовлетворение.
– Вас представляли Костомаров и Домнина. Обращали на это внимание?
Хавронина: Честно, я не концентрируюсь на этом на разминке. Внешние звуки для меня как белый шум, я сконцентрирована.
Нарижный: Костомарова видел в коридоре, с детства наблюдал за его творчеством. Его присутствие придало настроения и положительных эмоций.
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