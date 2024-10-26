Николай Угожаев: «Доволен дебютом во взрослой серии Гран‑при, но два прыжка прыгнул не очень хорошо. Сильно волновался»

Николай Угожаев признался, что сильно волновался перед взрослым дебютом.

Сегодня Угожаев стал вторым в короткой программе на Гран-при России «Звезды Магнитки» в Магнитогорске с результатом 91,70 балла. Лидирует Роман Савосин.

— Доволен дебютом во взрослой серии Гран‑при, в целом чисто, но два прыжка прыгнул не очень хорошо. Конечно, сильно волновался.

— Когда ушло волнение?

— После первого прыжка, дальше легче было, потому что хорошо его сделал.

— У вас обычные штаны, но с принтом джинс?

— Да, в джинсах я бы прыгать не смог, — сказал Угожаев.