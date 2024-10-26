Ксения Синицына: «Прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано, на разминке все было отлично»

Синицына призналась, что у нее не пошли прыжки в короткой программе в Магнитогорске.

Фигуристка идет третьей после первого дня соревнований на Гран-при России «Звезды Магнитки» с результатом 65,27 балла.

«Это первый прокат в сезоне. Я очень рада, что мы наконец начали и вышли на соревнования, начался сезон, я показала свою короткую программу в готовом виде.

Я рада, что смогла ее продемонстрировать в плане хореографии, подачи, — думаю, с этим я справилась. Но, к сожалению, прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано, потому что на разминке все было отлично.

Наверное, нервы, не справилась — первый старт. Бывает», — сказала Ксения Синицына.