Ксения Синицына: «Прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано, на разминке все было отлично»
Синицына призналась, что у нее не пошли прыжки в короткой программе в Магнитогорске.
Фигуристка идет третьей после первого дня соревнований на Гран-при России «Звезды Магнитки» с результатом 65,27 балла.
«Это первый прокат в сезоне. Я очень рада, что мы наконец начали и вышли на соревнования, начался сезон, я показала свою короткую программу в готовом виде.
Я рада, что смогла ее продемонстрировать в плане хореографии, подачи, — думаю, с этим я справилась. Но, к сожалению, прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано, потому что на разминке все было отлично.
Наверное, нервы, не справилась — первый старт. Бывает», — сказала Ксения Синицына.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости