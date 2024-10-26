Ксения Гущина: «Давно первым номером не каталась, но достаточно хорошо все прошло. Не волновалась»
Фигуристка заняла второе место в короткой программе с результатом 68,86 балла. Лидирует Анна Фролова (77,33).
— Достаточно неожиданный результат, теперь нужно собраться на произвольную. Мне проще как можно больше выступать, накатывать программы, прежде чем выходить на серьезные старты. Поэтому решили накатывать еще в Питере.
— Вы сегодня открывали программу. Как впечатления?
— Давно первым номером не каталась, но достаточно хорошо все прошло. Не волновалась.
— После проката у нас есть комментарии от Михаила Коляды и Анны Щербаковой. Как-то обращаете внимание на то, что они говорят?
— Не особо успела обратить внимание, что они говорят.
— Как вам идея, что комментируют для зрителей такие звезды?
— Идея новая, впервые такое пробуют. Это необычно.
— Ваш тренер после тренировки улетел домой. Как вам комфортнее выступать — когда он у борта или когда его нет?
— В любом случае он поддерживает меня, со мной сейчас Александрина Дегтярева. Мне комфортно и так и так, — сказала Ксения Гущина.
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