Анна Щербакова: «Приятно удивил уровень всех прокатов девчонок. У Фроловой безупречный прокат, поражает ее вовлеченность в музыку, красивые линии»

Щербакова заявила, что ее приятно удивили прокаты фигуристок на Гран-при России.

Сегодня спортсменки выступили с короткими программами на этапе в Магнитогорске.

«Приятно удивил уровень всех прокатов девчонок. Хочется выделить первую тройку – у Ани Фроловой безупречный прокат, поражает ее вовлеченность в музыку, красивые линии.

Второе место у Ксении Гущиной – откаталась первая и продержалась до конца на своей высокой строчке. Очень красивый, очень легкий прокат.

У Ксении Синицыной не все получилось, но, думаю, она еще наберет форму ко всем стартам сезона. Совсем рядышком Мария Агаева с безупречным прокатом!» — сказала олимпийская чемпионка Анна Щербакова в эфире Первого канала.