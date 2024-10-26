Анна Щербакова: «Приятно удивил уровень всех прокатов девчонок. У Фроловой безупречный прокат, поражает ее вовлеченность в музыку, красивые линии»
Щербакова заявила, что ее приятно удивили прокаты фигуристок на Гран-при России.
Сегодня спортсменки выступили с короткими программами на этапе в Магнитогорске.
«Приятно удивил уровень всех прокатов девчонок. Хочется выделить первую тройку – у Ани Фроловой безупречный прокат, поражает ее вовлеченность в музыку, красивые линии.
Второе место у Ксении Гущиной – откаталась первая и продержалась до конца на своей высокой строчке. Очень красивый, очень легкий прокат.
У Ксении Синицыной не все получилось, но, думаю, она еще наберет форму ко всем стартам сезона. Совсем рядышком Мария Агаева с безупречным прокатом!» — сказала олимпийская чемпионка Анна Щербакова в эфире Первого канала.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости