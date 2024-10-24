Алина Загитова стала гостьей передачи «Хорошоу» на телеканале CTC Kids.

«В пятницу в 19:00 на CTC Kids олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница всех возможных титулов в мировом фигурном катании – невозможная красотка Алина Загитова ❣️

Ждем чемпионский выпуск «Хорошоу»!» – говорится в анонсе.