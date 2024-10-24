Алина Загитова стала гостьей передачи «Хорошоу» на телеканале CTC Kids
Алина Загитова стала гостьей передачи «Хорошоу» на телеканале CTC Kids.
«В пятницу в 19:00 на CTC Kids олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница всех возможных титулов в мировом фигурном катании – невозможная красотка Алина Загитова ❣️
Ждем чемпионский выпуск «Хорошоу»!» – говорится в анонсе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал CTC Kids
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