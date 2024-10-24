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Алина Загитова стала гостьей передачи «Хорошоу» на телеканале CTC Kids

Алина Загитова стала гостьей передачи «Хорошоу» на телеканале CTC Kids.

«В пятницу в 19:00 на CTC Kids олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница всех возможных титулов в мировом фигурном катании – невозможная красотка Алина Загитова ❣️

Ждем чемпионский выпуск «Хорошоу»!» – говорится в анонсе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал CTC Kids
телевидение
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
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