Валерия Лукашова: «Тройной аксель в короткой программе – большой риск, лучше откатать хорошо с обычным набором»

Фигуристка Валерия Лукашова считает риском тройной аксель в короткой программе.

Лукашова занимает второе место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске с результатом 66,16 балла.

– Своим прокатом довольна, он получился хорошим по эмоциональной части. По прыжковой части все выполнено, по вращениям и дорожке – нужно делать тщательнее блоки. Своим местом на данный момент довольна.

– Можно ли сказать, что это твой лучший прокат в сезоне?

– Нет. У меня был прокат лучше, с тройным акселем. Но это большой риск, лучше откатать хорошо с обычным классическим набором.

– Расскажи об образах, которые ты воплощаешь на льду.

– В короткой программе я показываю девушку, которая ищет то, что давно потеряла. T’es ou – «Ты где?» А в произвольной – «Пятый элемент», космическая тема. Что ближе? Все. Обе очень нравятся.

– В короткой программе непростая тема, как настраивалась на выступление?

– Музыка мне понравилась с самого начала. В этот образ я вошла еще с момента постановки, сразу прочувствовала и поняла. Даже легче, чем произвольная.

– Под ту же композицию показала программу Анна Фролова. Смотрела на ее прокат?

– Да, смотрели на ее постановку. Тоже понравилась, но я больше склоняюсь к своей программе, чем к остальным, – сказала Лукашова.