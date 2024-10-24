Гран-при России. «Звезды Магнитки». Лукашова, Плескачева, Лебедева, Литвинчева, Лабутина выступят с короткими программами

24 октября на Гран-при России девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 15:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Кудлай

2. Екатерина Кольцова

3. Милана Архипова

4. Мария Волченко

5. Юлиана Черенева

Вторая разминка

6. София Ермолова

7. Вероника Попова

8. Дина Хуснутдинова

9. Елизавета Лабутина

10. Алена Кривоносова

11. Алена Болдырева

Третья разминка

12. Валерия Лукашова

13. Милана Лебедева

14. Агата Морозова

15. Валерия Литвинчева

16. Лидия Плескачева

17. Алиса Крыгина

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин