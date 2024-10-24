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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Лукашова, Плескачева, Лебедева, Литвинчева, Лабутина выступят с короткими программами

24 октября на Гран-при России девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 15:20 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Кудлай

2. Екатерина Кольцова

3. Милана Архипова

4. Мария Волченко

5. Юлиана Черенева

Вторая разминка

6. София Ермолова

7. Вероника Попова

8. Дина Хуснутдинова

9. Елизавета Лабутина

10. Алена Кривоносова

11. Алена Болдырева

Третья разминка

12. Валерия Лукашова

13. Милана Лебедева

14. Агата Морозова

15. Валерия Литвинчева

16. Лидия Плескачева

17. Алиса Крыгина

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
Юлиана Черенева
logoСерия Гран-при России
Елизавета Лабутина
Лидия Плескачева
Милана Лебедева
Валерия Лукашова
Дина Хуснутдинова
Мария Волченко
Екатерина Кольцова
София Ермолова
Арина Кудлай
Валерия Литвинчева
Алиса Крыгина
Агата Морозова
Алена Кривоносова
Звезды Магнитки
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