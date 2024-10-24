Филипп Шветский: «Все обвинение Валиевой основано на свидетельствах спортсменки о приеме двух легальных препаратов и заключении жюри, что она могла принимать и запрещенный»
Фигуристка Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно только на Олимпиаде-2022 после командного турнира, который выиграла сборная России с Валиевой в составе.
После разбирательств, которые длились почти два года, российская команда была лишена первого места, а Валиеву дисквалифицировали на четыре года.
«Я был вызван свидетелем на основные слушания в CAS от Международного союза конькобежцев и понял, что все обвинение основано на свидетельствах самой спортсменки о приеме двух легальных препаратов (Гипоксен и L-карнитин) и заключении высокого жюри, что с учетом этого она могла принимать и третий – запрещенную субстанцию.
Что же касается 60 наименований лекарств, якобы принимавшихся спортсменкой, то данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающих их прием.
Спектр перечисленных препаратов совершенно не соответствует распространенной информации о лекарственной зависимости спортсменки.
Я подчеркнул на слушаниях, что для нас имеют значение, запрещен препарат или разрешен и показания для его назначения, так как фармакологическая нагрузка и безопасность – это приоритет лечения во всем мире, тем более в спорте, где практически все лекарственные препараты снижают кондицию спортсмена.
Что же касается триметазидина, то его эффективность изучалась однажды французскими исследователями. И это была единственная попытка доказать его эффективность при курсовом применении от трех до шести месяцев. Более исследований не было.
Его включили в мониторинг ВАДА в далеком 2009 году, потом внесли в запрещенный список, задолго до милдроната, который, кстати, вообще не имеет доказанной эффективности и не используется в клинической практике», – написал врач в открытом письме.
У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»
5 версий, как допинг попал в организм Валиевой: подозревали пирожное, мороженое и даже собаку Леву
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий