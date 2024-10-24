Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Черемных и Рудь выступят с произвольными программами
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
2-й этап
Магнитогорск
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
2. Ева Гудэ – Иван Долгодворов
3. Таисия Горнякова – Никита Финохин
4. Анна Москалева – Артем Родзянов
Вторая разминка
5. Виктория Двинина – Виктор Потапов
6. Варвара Черемных – Андрей Рудь
7. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
8. Таисия Щербинина – Артем Петров
Положение после короткой программы
1. Таисия Щербинина – Артем Петров – 64,00
2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 60,97
3. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 58,25
4. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 56,64
5. Анна Москалева – Артем Родзянов – 55,80
6. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 50,57
7. Ева Гудэ – Иван Долгодворов – 49,03
8. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов – 46,00
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