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Мемориал Панина. Юниоры. Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик, Щербинина и Петров покажут произвольные программы

3 октября на Мемориале Панина юниорские пары выступят с произвольными программами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Первая разминка

1. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев

2. Мария Липнягова – Егор Дмитриев

3. Виктория Ельцова – Степан Маришин

Вторая разминка

4. Мария Симонова – Петр Алексеенко

5. Анастасия Иванкевич – Лев Цеханович

6. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов

Третья разминка

7. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов

8. Кира Доможирова – Илья Вегера

9. Анна Москалева – Артем Родзянов

10. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Четвертая разминка

11. Майя Шегай – Андрей Шадерков

12. Таисия Щербинина – Артем Петров

13. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

14. София Диана Касинс – Александр Брегей

После короткой программы

1. София Диана Касинс – Александр Брегей – 67,69

2. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 65,89

3. Таисия Щербинина – Артем Петров – 65,79

4. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 64,34

5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 63,04

6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 61,43

7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 56,22

8. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов – 54,04

9. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов – 54,04

10. Анастасия Иванкевич – Лев Цеханович – 53,70

11. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 52,73

12. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 50,32

13. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 44,69

14. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 42,77

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
пары
Мемориал Панина
Мария Симонова
Дмитрий Родионов
Анастасия Егорова
Майя Шегай
Таисия Щербинина
Анастасия Чернышова
Андрей Шадерков
Петр Алексеенко
Анна Москалева
Лев Цеханович
Вероника Меренкова
Даниль Галимов
София Касинс
Артем Петров
Кира Доможирова
Илья Вегера
Артем Родзянов
Владислав Вильчик
Виктория Ельцова
Степан Маришин
Александр Брегей
Альбина Камалдинова
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