Мемориал Панина. Юниоры. Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик, Щербинина и Петров покажут произвольные программы
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев
2. Мария Липнягова – Егор Дмитриев
3. Виктория Ельцова – Степан Маришин
Вторая разминка
4. Мария Симонова – Петр Алексеенко
5. Анастасия Иванкевич – Лев Цеханович
6. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов
Третья разминка
7. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
8. Кира Доможирова – Илья Вегера
9. Анна Москалева – Артем Родзянов
10. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Четвертая разминка
11. Майя Шегай – Андрей Шадерков
12. Таисия Щербинина – Артем Петров
13. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
14. София Диана Касинс – Александр Брегей
После короткой программы
1. София Диана Касинс – Александр Брегей – 67,69
2. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 65,89
3. Таисия Щербинина – Артем Петров – 65,79
4. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 64,34
5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 63,04
6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 61,43
7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 56,22
8. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов – 54,04
9. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов – 54,04
10. Анастасия Иванкевич – Лев Цеханович – 53,70
11. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 52,73
12. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 50,32
13. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 44,69
14. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 42,77
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова
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