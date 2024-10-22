Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Москалева и Родзянов покажут короткие программы
23 октября юниорские пары представят короткие программы на Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
2-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Таисия Горнякова – Никита Финохин
Ева Гудэ – Иван Долгодворов
Виктория Двинина – Виктор Потапов
Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Анна Москалева – Артем Родзянов
Дарья Самохвалова – Роман Романычев
Варвара Черемных – Андрей Рудь
Таисия Щербинина – Артем Петров
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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