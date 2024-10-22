  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Москалева и Родзянов покажут короткие программы
0

Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Москалева и Родзянов покажут короткие программы

23 октября юниорские пары представят короткие программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Таисия Горнякова – Никита Финохин 

Ева Гудэ – Иван Долгодворов

Виктория Двинина – Виктор Потапов 

Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Анна Москалева – Артем Родзянов

Дарья Самохвалова – Роман Романычев

Варвара Черемных – Андрей Рудь

Таисия Щербинина – Артем Петров 

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
пары
Варвара Черемных
Дмитрий Родионов
logoСерия Гран-при России
Андрей Рудь
Никита Финохин
Таисия Щербинина
Таисия Горнякова
Анна Москалева
Артем Петров
Артем Родзянов
Виктор Потапов
Зоя Ковязина
Артемий Мохов
Альбина Камалдинова
Виктория Двинина
Звезды Магнитки
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Григорьева и Артющенко, Дрожжина и Тельнов, Шарафутдинова и Мурасалимов представят ритм-танцы
сегодня, 17:37
Валиева о саммите БРИКС в Казани: «Приехали лидеры более 20 государств. Меня охватывает гордость за родной город»
50сегодня, 17:27
Ковалев о нейтральном статусе: «Не буду что-то подписывать, если скажут осудить действия государства. Я люблю свою страну и не собираюсь становиться врагом народа»
29сегодня, 14:28
Ковалев о пропуске сезона: «Депрессия волнами накатывала – вроде бы все хорошо, а потом я с трибун смотрю этап Гран-при в Москве и ловлю небольшую паническую атаку»
3сегодня, 14:21
Аделина Сотникова примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»
8сегодня, 14:12
Яна Рудковская: «Надоели сплетники-журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он. И Муравьева, и Трусова тренируются под руководством Плющенко, у него три группы»
131сегодня, 14:11
Анна Щербакова не будет участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период»
70сегодня, 13:50
Лакерник о возможном допуске российских фигуристов в сезоне-2025/26: «Не слышал ничего по этому поводу. До этого еще много времени, еще дожить надо»
2сегодня, 13:44
Муравьева сменила тренерскую группу в академии Плющенко из-за натянутых отношений с Трусовой («Р-Спорт»)
247сегодня, 12:39
Базылюк, Андреева, Дзепка, Рубцова, Федотов, Воронов, Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей заявлены на этап юниорского Гран-при России в Казани
35сегодня, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
12сегодня, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
23вчера, 12:54
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
720 октября, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
20 октября, 06:28
Мэдисон Чок: «Мы хотим показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х годов. Было весело разучивать эти танцы»
719 октября, 19:49
Ватанабе о короткой на Гран-при: «Я довольна, но думаю, что могла бы сделать больше. После Lombardia Trophy я убрала тройной аксель, чтобы снизить риск»
119 октября, 07:10
Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и
118 октября, 18:11
Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
118 октября, 11:23
Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко снялись с произвольного танца, Абдуллина и Крылов одержали победу
618 октября, 08:30
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
317 октября, 14:02