Глеб Лутфуллин: «У Туктамышевой такой взгляд, что когда она каталась, судьи не могли поставить плохую оценку. Теперь она на меня так смотрит, и я катаю чисто»

Глеб Лутфуллин заявил, что Туктамышева является тренером и психологом.

Фигурист получил 101,51 балла за короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Алексей Николаевич Мишин, Лиза [Туктамышева] и я – шикарное трио. У нее такой взгляд, что когда она каталась, судьи не могли оценку плохую поставить.

Теперь она на меня так смотрит, и я катаю чисто. Она и психолог, и тренер, все. Сюрпризов в произвольной не будет, надо просто чисто кататься», – сказал Лутфуллин .