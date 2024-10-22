Ковалев о нейтральном статусе: «Не буду что-то подписывать, если скажут осудить действия государства. Я люблю свою страну и не собираюсь становиться врагом народа»
Фигурист Артем Ковалев рассказал об отношении к нейтральному статусу.
Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.
«Если нас просто допустят, конечно, поедем под нейтральным флагом. Но никаких особых условий я выполнять не буду, не буду что-то подписывать, если скажут осудить действия государства. Я люблю свою страну и не собираюсь становиться врагом народа», – сказал Ковалев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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