Артем Ковалев: «Кто бы ни закончил сейчас карьеру, я это решение пойму. Международных стартов нет, зачем тратить здоровье, если можно пойти тренировать»

Артем Ковалев считает логичным, что фигуристы завершают карьеру без международных стартов.

– С Сашей Самариным общаетесь?

– Да. Пока он был спорте, мы были ближе. Сейчас он начал тренировать, и мы общаемся меньше.

– Как оценишь его завершение карьеры?

– Международных соревнований сейчас нет, любое завершение карьеры будет логичным. Кто бы ни закончил сейчас карьеру – будь то топовый фигурист или какой-то молодой – я это решение пойму.

Грубо говоря, зачем тратить свое здоровье, если можно пойти тренировать, зарабатывать деньги и учить молодых фигуристов, которые потом смогут выступить на международных турнирах.

– Тогда что держит фигуристов в спорте сейчас?

– Я думаю, организация турниров и публика. Федерация сейчас интересно организовывает соревнования, такой подход воодушевляет. Раньше, например, на этапах Кубка России не было зрителей. Сейчас же на этапах Гран-при полные трибуны, это круто!

– Тебя не удивляет, что зрители собираются не только в Москве и Питере, но и в провинциальных городах?

– Нет, не удивляет. Если есть большой стадион, то зрители собираются. Сейчас фигурное катание – популярный вид спорта, его по всей стране любят, – сказал Ковалев.