«Однозначно лучшее платье в парном катании – у Мишиной в произвольной. Костюм Бойковой к короткой – совершенно стандартный выбор». Вайцеховская о прокатах

Елена Вайцеховская рассказала, у кого был «однозначно лучший» костюм на прокатах.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге проходили контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

«И чуть-чуть по костюмам. Понятно, что совершеннейшая вкусовщина, но однозначно лучшее платье в парном катании, на мой взгляд – у Насти Мишиной в произвольной программе. Оно вообще наиболее удачное за всю ее карьеру: стильное, лаконичное и одновременно с этим невероятно женственное, очень комплиментарно и изысканно подчеркивает абсолютно все, что нужно подчеркнуть в фигуре, ну и в тему постановки вписывается прекрасно.

Костюм Саши Бойковой к короткой программе коллеги уже успели назвать самым нестандартным, хотя я бы сказала, что это как раз совершенно стандартный и довольно прямолинейный выбор.

Программа «Убить Билла» получилась у ребят в стиле, который наиболее хорошо всегда удавался Даниилу Глейхенгаузу: взять крутой, неважно кем придуманный и реализованный в искусстве сюжет, в котором заведомо прописаны идея, настроение, характеры героев и всевозможный экшн, и тщательно, вплоть до мельчайших деталей перенести все это на лед.

Было бы даже странно не позаимствовать при этом костюмы.

Для того, чтобы произвести убойное впечатление, чтобы все, как говорится, «охнули и сдохнули», программа отличная. Но мне интересно, что будет с постановками дальше. Все-таки Бойкова и Козловский – очень «питерская» внутренне пара, изысканная. Перебор с хореографической прямолинейностью сюжета – совершенно не их вариант», – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.