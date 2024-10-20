Ника Эгадзе: «Я получил травму на Мемориале Дениса Тена, и с тех пор у меня болит нога. Думал о том, чтобы сняться»

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал, что думал о снятии с Гран-при США.

Эгадзе занимает третье место после короткой программы (93,89 балла). Вторым идет японец Као Миура (99,54 балла), лидирует американец Илья Малинин (99,69 балла).

«Я чувствую себя таким счастливым! На самом деле, я получил травму на Мемориале Дениса Тена , и с тех пор у меня болит нога. Я думал о том, чтобы сняться, но решил побороться. Я так рад, что сделал это. Я должен был это сделать, и я поборолся», – сказал Эгадзе.

Грузинский спортсмен рассказал, что наблюдал за прокатом Миуры на экране.

«Мы в одной лодке, у нас на самом деле одна и та же проблема. Я так горжусь им», – добавил Эгадзе .