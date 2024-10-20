Као Миура: «Пятерные прыжки? Никогда не буду их делать. Однажды я попробовал и испугался за свою жизнь»

Японский фигурист Као Миура высказался о борьбе с Малининым на Гран-при США.

Американский фигурист Илья Малинин лидирует после короткой программы на Гран-при США , набрав 99,69 балла. Миура, получивший 99,54 балла, идет вторым.

«Сегодня я чувствовал себя по-настоящему расслабленно и хорошо. Кроме того, я видел, что у других фигуристов отличные прокаты, и это придало мне хорошие ощущения.

Что я могу сказать об Илье? Он бог, так что я ничего не могу поделать. Я сосредоточусь на себе, а он будет кататься последним и, надеюсь, завтра покажет отличный прокат», – сказал Миура.

Также спортсмен рассказал о своей травме.

«Эту травму я получил на чемпионате четырех континентов два года назад. Она снова дала о себе знать на Lombardia Trophy и до сих пор не залечена.

Пятерные прыжки? Никогда в жизни не буду их делать. Однажды я попробовал и испугался за свою жизнь. Однако я верю, что Илья способен на это», – добавил Миура.