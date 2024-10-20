Илья Малинин: «Нервничал чуть больше, чем обычно, но, думаю, это нормально для первого в сезоне выступления на Гран-при»

Илья Малинин рассказал, что нервничал больше обычного на первом этапе Гран-при.

Американский фигурист лидирует после короткой программы на Гран-при США, набрав 99,69 балла. Вторым идет японец Као Миура, получивший 99,54 балла.

«Я рад, что сегодня справился. Я нервничал чуть больше, чем обычно, но, думаю, это нормально для первого в сезоне выступления на Гран-при.

Я очень ценю Као, обе его программы великолепны, он составляет мне отличную конкуренцию и дает мотивацию бороться за победу завтра», – сказал Малинин.

Также спортсмен ответил на вопрос о пятерных прыжках.

«Я предпочитаю не говорить об этом слишком много, это то, что я хотел бы приберечь, возможно, до следующего сезона, но могу сказать, что все выглядит многообещающе», – добавил Малинин.