Илья Малинин: «Технически я пока упростил контент – он без четверного акселя. Усложняться планирую к чемпионату мира»
Илья Малинин не будет исполнять четверной аксель на этапе Гран-при в США.
Соревнования пройдут с 19 по 20 октября в Аллене.
«Приятно снова увидеть всех и вернуться к знакомой обстановке. Это первое крупное соревнование сезона, поэтому, естественно, я ощущаю некоторое давление.
Технически я пока упростил контент – он без четверного акселя. Усложняться планирую к ЧМ», – сказал действующий чемпион мира американец Малинин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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