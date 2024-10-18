Илья Малинин: «Технически я пока упростил контент – он без четверного акселя. Усложняться планирую к чемпионату мира»

Илья Малинин не будет исполнять четверной аксель на этапе Гран-при в США.

Соревнования пройдут с 19 по 20 октября в Аллене.

«Приятно снова увидеть всех и вернуться к знакомой обстановке. Это первое крупное соревнование сезона, поэтому, естественно, я ощущаю некоторое давление.

Технически я пока упростил контент – он без четверного акселя. Усложняться планирую к ЧМ», – сказал действующий чемпион мира американец Малинин .