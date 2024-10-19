Ватанабе о короткой на Гран-при: «Я довольна, но думаю, что могла бы сделать больше. После Lombardia Trophy я убрала тройной аксель, чтобы снизить риск»

Ринка Ватанабе оценила прокат на Гран-при США, став 3-й в короткой программе.

«У меня смешанные чувства. С одной стороны, я очень довольна, но одновременно думаю, что могла бы сделать больше. Но, учитывая легкое волнение перед прокатом, считаю, что я хорошо выступила.

После Lombardia Trophy я изменила контент в программе – убрала тройной аксель, чтобы немного снизить риск. Прокат был таким, как я и запланировала, без комбинации на лутце. Я собиралась пойти либо на тройной флип – тройной тулуп, либо на тройной риттбергер – тройной тулуп, и выбрала последнее», – рассказала Ватанабе.