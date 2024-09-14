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Lombardia Trophy. Гленн, Сакамото, Губанова, Эверхардт, Ватанабе, Петрыкина, Гутманн покажут произвольные программы

14 сентября на турнире Lombardia Trophy женщины выступят с произвольными программами.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17.30 по московскому времени.

Вторая разминка

6. Элишка Бржезинова (Чехия)

7. Майя Маззара (Италия)

8. Джиен-Квен Айзекс (ЮАР)

9. Кристен Спурс (Великобритания)

10. Селма Валитало (Финляндия)

Третья разминка

11. Анастасия Конга (Латвия)

12. Ким Со Ен (Южная Корея) 

13. Лара Наки Гутманн (Италия)

14. Нина Петрыкина (Эстония)

15. Ринка Ватанабе (Япония) 

Четвертая разминка

16. Анна Пеццетта (Италия) 

17. Анастасия Губанова (Грузия)

18. Сара Эверхардт (США) 

19. Каори Сакамото (Япония) 

20. Эмбер Гленн (США) 

Положение после короткой программы

1. Эмбер Гленн (США) – 75,71

2. Каори Сакамото (Япония) – 73,53

3. Сара Эверхардт (США) – 69,13

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 66,78

5. Анна Пеццетта (Италия) – 64,11

6. Ринка Ватанабе (Япония) – 61,79

7. Нина Петрыкина (Эстония) – 60,73

8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 57,06

9. Ким Со Ен (Южная Корея) – 54,89

10. Анастасия Конга (Латвия) – 50,94

11. Селма Валитало (Финляндия) – 50,34

12. Кристен Спурс (Великобритания) – 49,28

13. Джиен-Квен Айзекс (ЮАР) – 49,03

14. Майя Маззара (Италия) – 44,56

15. Элишка Бржезинова (Чехия) – 44,51

Лидеры мировой фигурки вдруг слетелись на турнир с трибуной на 250 человек. С чего это?

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри

✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Lombardia Trophy
сборная Грузии
Эмбер Гленн
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logoКаори Сакамото
Элишка Бржезинова
Кристен Спурс
Лара Наки Гутманн
Майя Маззара
Нина Петрыкина
Ринка Ватанабе
Анна Пеццетта
Сара Эверхардт
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