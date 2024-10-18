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Елена Костылева вернулась на лед после травмы ноги

Елена Костылева вернулась на лед после травмы.

Фигуристка пропустила первый этап Гран-при России среди юниоров из-за ушиба пальца ноги. 

«Возвращение на лед после небольшого перерыва 🥹», – написала спортсменка в телеграм-канале и опубликовала видео со льда. 

Опубликовала: Мария Величко
logoсборная России
женское катание
Елена Костылева
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