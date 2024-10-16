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Мама Костылевой: «Послезавтра выходим на лед, будем пробовать, как нога. Лена будет только скользить»

Фигуристка Елена Костылева вернется к тренировкам на льду через два дня.

13-летняя спортсменка пропустила первый этап юниорского Гран-при России в Москве из-за травмы ноги.

«Сегодня было плановое обследование, послезавтра выходим на лед, будем пробовать, как нога, Лена будет только скользить. Она три дня тренируется в зале, но без прыжков.

К ней приходит действующая балерина из Большого театра, занимается с ней хореографией, чтобы не терялась физическая форма, будут ставить в балетном варианте «Аврору», – сказала мама фигуристки Ирина Костылева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
травмы
женское катание
Елена Костылева
Ирина Костылева
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