Мама Костылевой: «Послезавтра выходим на лед, будем пробовать, как нога. Лена будет только скользить»
Фигуристка Елена Костылева вернется к тренировкам на льду через два дня.
13-летняя спортсменка пропустила первый этап юниорского Гран-при России в Москве из-за травмы ноги.
«Сегодня было плановое обследование, послезавтра выходим на лед, будем пробовать, как нога, Лена будет только скользить. Она три дня тренируется в зале, но без прыжков.
К ней приходит действующая балерина из Большого театра, занимается с ней хореографией, чтобы не терялась физическая форма, будут ставить в балетном варианте «Аврору», – сказала мама фигуристки Ирина Костылева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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