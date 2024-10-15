12

Мама Костылевой: «Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмерки смешны»

Мама Костылевой ответила на критику из-за негатива в адрес других фигуристок.

«Как вы не понимаете, что весь ваш негатив возвращается к Лене в виде травм, неудач и т. д.? Вы когда-нибудь видели, чтобы родители Лениных соперниц оскорбляли других детей в соцсетях?» – написал один из пользователей на VK-странице Елены Костылевой, которую ведет ее мама Ирина.

«Негатив – это вы. А я говорю правду и только правду. Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмерки не негативны? Они смешны.

А два года назад, на финале «Битвы школ», одна бабуля, «сильная мира» нашего российского ФК, судья номер три, поставила аж три девятки. Ржач! Просто ржач!

Так боялись, что Лена с двумя сальховами за счет всего остального обойдет три квада этого дергунчика. Сейчас советую всем посмотреть финал «Битвы школ», апрель 2023-го, прокат Лены и прокат «дергунчика», который занял первое место, с девятками во второй оценке.

Это не негатив – это реальность нашего ФК. И эта бабка в кепке сейчас руководит главными стартами страны», – написала Ирина Костылева.

В финале «Битвы школ» сезона-2022/23 победила Маргарита Базылюк, Елена Костылева стала второй.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VK Елены Костылевой
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мама Костылевой об участии в шоу: «Лена заработает на отдых на Мальдивах для всей семьи. Наконец-то денежный поток повернулся в обратном направлении»
225сегодня, 07:03
Туктамышева о реакции Лутфуллина на проигрыш: «В эфир попало то, что лучше бы не попадало. Это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях»
16сегодня, 06:57
Елизавета Туктамышева: «Хочется быть тренером в полноценном режиме. Пока приходится совмещать – все-таки в шоу, на телевидении зарабатываешь больше»
5сегодня, 06:48
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Чок и Бейтс
43сегодня, 06:45
Александра Бойкова: «Уехать на полтора дня в Калининград стало одним из лучших спонтанных решений. Невероятной красоты места, куда хочется вернуться»
2сегодня, 05:50
Мама Костылевой: «Пусть что-то Лена проиграет в этом сезоне, главное, что у нее есть тренер – Евгений Плющенко, есть школа, которая о ней думает»
84сегодня, 05:15
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
197сегодня, 04:55
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: юниорский Гран-при стартовал в августе, взрослый начнется в октябре, ЧМ пройдет в марте
41сегодня, 04:54
Лукашова, Плескачева, Колесников, Рамзенков, Щербинина и Петров, Дрожжина и Тельнов выступят на Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске
37вчера, 19:59
Семененко, Кондратюк, Угожаев, Муравьева, Синицына, Фролова, Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный выступят на Гран-при России в Магнитогорске
118вчера, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров
12 октября, 11:55
Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду
12 октября, 11:48
Вероника Меренкова: «Рады бронзе, но знаем, что можем выступать гораздо лучше, катать чище, набирать больше баллов»
11 октября, 16:20
Пестова о дуэте с Лагутовым: «Мы еще не такая скатанная пара. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе»
11 октября, 15:19
Дмитрий Губерниев: «Тарасова – легенда мирового комментаторского искусства. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным»
1111 октября, 15:11
Илья Макаров: «Не самая легкая подготовка была к этапам. Очень много работали для этого, усердно тренировались»
11 октября, 13:59
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил выиграли ритм-танец, Нгуен и Джианг – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
10 октября, 10:43
Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»
18 октября, 07:37
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
8 октября, 07:18
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
577 октября, 15:00Реклама