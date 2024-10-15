Мама Костылевой: «Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмерки смешны»

Мама Костылевой ответила на критику из-за негатива в адрес других фигуристок.

«Как вы не понимаете, что весь ваш негатив возвращается к Лене в виде травм, неудач и т. д.? Вы когда-нибудь видели, чтобы родители Лениных соперниц оскорбляли других детей в соцсетях?» – написал один из пользователей на VK-странице Елены Костылевой, которую ведет ее мама Ирина.

«Негатив – это вы. А я говорю правду и только правду. Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмерки не негативны? Они смешны.

А два года назад, на финале «Битвы школ», одна бабуля, «сильная мира» нашего российского ФК, судья номер три, поставила аж три девятки. Ржач! Просто ржач!

Так боялись, что Лена с двумя сальховами за счет всего остального обойдет три квада этого дергунчика. Сейчас советую всем посмотреть финал «Битвы школ», апрель 2023-го, прокат Лены и прокат «дергунчика», который занял первое место, с девятками во второй оценке.

Это не негатив – это реальность нашего ФК. И эта бабка в кепке сейчас руководит главными стартами страны», – написала Ирина Костылева.

В финале «Битвы школ» сезона-2022/23 победила Маргарита Базылюк, Елена Костылева стала второй.