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Александр Коган: «Юниорский Гран-при в Казани пройдет в указанные сроки. Он изначально планировался без зрителей»

Юниорский Гран-при России по фигурному катанию в Казани пройдет без зрителей.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган.

«Юниорский Гран-при в Казани пройдет в указанные сроки. Он изначально планировался без зрителей», – сказал Коган.

Соревнования пройдут с 30 октября по 1 ноября.

Ранее издание «Бизнес Online» сообщало, что этап могут отменить в связи с саммитом стран БРИКС, так как организаторам турнира не подписывают план безопасности – документ, который регламентирует работу правоохранительных органов на соревнованиях.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
болельщики
ФФККР
Александр Коган
logoСерия Гран-при России
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