Александр Коган: «Юниорский Гран-при в Казани пройдет в указанные сроки. Он изначально планировался без зрителей»
Юниорский Гран-при России по фигурному катанию в Казани пройдет без зрителей.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган.
«Юниорский Гран-при в Казани пройдет в указанные сроки. Он изначально планировался без зрителей», – сказал Коган.
Соревнования пройдут с 30 октября по 1 ноября.
Ранее издание «Бизнес Online» сообщало, что этап могут отменить в связи с саммитом стран БРИКС, так как организаторам турнира не подписывают план безопасности – документ, который регламентирует работу правоохранительных органов на соревнованиях.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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