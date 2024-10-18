Юниорский Гран-при России по фигурному катанию в Казани пройдет без зрителей.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган.

«Юниорский Гран-при в Казани пройдет в указанные сроки. Он изначально планировался без зрителей», – сказал Коган.

Соревнования пройдут с 30 октября по 1 ноября.

Ранее издание «Бизнес Online» сообщало , что этап могут отменить в связи с саммитом стран БРИКС, так как организаторам турнира не подписывают план безопасности – документ, который регламентирует работу правоохранительных органов на соревнованиях.