Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник, Алиев, Ветлугин, Даниелян, Соловьев выйдут на лед с короткими программами
17 октября фигуристы выступят с короткими программами на Кубке Санкт-Петербурга.
2-й этап
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:25 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Михаил Полянский
2. Данил Федосимов
3. Александр Поветкин
4. Кирилл Власов
Вторая разминка
5. Матвей Ветлугин
6. Дмитрий Алиев
7. Петр Гуменник
8. Михаил Терновский
Третья разминка
9. Максим Каленчук
10. Артур Даниелян
11. Семен Соловьев
12. Николай Логинов
13. Федор Зонов
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости