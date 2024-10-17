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Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник, Алиев, Ветлугин, Даниелян, Соловьев выйдут на лед с короткими программами

17 октября фигуристы выступят с короткими программами на Кубке Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:25 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».

Первая разминка

1. Михаил Полянский

2. Данил Федосимов

3. Александр Поветкин

4. Кирилл Власов

Вторая разминка

5. Матвей Ветлугин

6. Дмитрий Алиев

7. Петр Гуменник

8. Михаил Терновский

Третья разминка

9. Максим Каленчук

10. Артур Даниелян

11. Семен Соловьев

12. Николай Логинов

13. Федор Зонов

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
Кубок Санкт-Петербурга
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
logoАртур Даниелян
logoМатвей Ветлугин
Михаил Полянский
Семен Соловьев
Данил Федосимов
Федор Зонов
Михаил Терновский
Александр Поветкин
Николай Логинов
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