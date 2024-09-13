  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Яна Рудковская: «За 15 лет создали большую ледовую империю – шоу Плющенко. Наши шоу посетили больше семи миллионов зрителей по всему миру»
18

Яна Рудковская: «За 15 лет создали большую ледовую империю – шоу Плющенко. Наши шоу посетили больше семи миллионов зрителей по всему миру»

Яна Рудковская заявила, что за 15 лет они с Плющенко создали ледовую империю.

«15 лет со дня нашего бракосочетания. Душа в душу и в горе, и в радости.

За эти эти 15 лет много чего успели сделать вместе:

– Прошли две Олимпиады – две олимпийские медали ✔️;

– У нас родились два прекрасных сына – Александр и Арсений✔️;

– Создали большую ледовую империю – шоу Плющенко. За 15 лет наши ледовые шоу посетили больше чем семь млн зрителей по всему миру (от Японии до Китая, от Канады, Кореи и Америки до всей Европы, и конечно же, мы объездили всю Россию много-много раз) ✔️;

– В 2017 году открыли международную частную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», построили две большие частные ледовые многофункциональные арены в Подмосковье и в Москве. Сейчас в них занимается более 500 детей фигурным катанием из 14 стран мира ✔️;

Сложно представить, что 15 лет назад в наш союз никто не верил.

Любите, верьте и поддерживайте друг друга. Потому что семья – это одно целое, мы как никто это знаем.

У нас хрустальная свадьба, отмечать решили чуть позже, с близкими друзьями в очень красивом месте. Все таки 15 лет – это уже целая жизнь вместе 💜», – написала Рудковская в соцсети. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Яны Рудковской
logoЕвгений Плющенко
светская хроника
logoЯна Рудковская
logoАкадемия Плющенко
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Рудковская с Плющенко против 12-летней Парсеговой и ее мамы. Юридический разбор
18611 сентября, 16:02Подкасты
Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все
2727 сентября, 20:40
Самоделкина покинула академию Плющенко. В октябре она пройдет просмотр и стажировку у Арутюняна
2347 сентября, 13:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тамара Москвина: «Показательные в Игоре отличаются от контрольных прокатов. К нам не приходят технические специалисты, нам в первую очередь важны зрители»
350 минут назад
Тамара Москвина: «Были прецеденты, когда первый показ новой программы сопровождался критикой, а на главных стартах сезона эту же программу называли шедевром»
10сегодня, 08:23
Тамара Москвина: «Прокаты проводятся не для того, чтобы фигуристы показали максимум. Программа может быть не отработана, а как говорится, дуракам половину работы не показывают»
22сегодня, 08:11
Валуев о деле Валиевой: «WADA и CAS сделали все это для того, чтобы показать Россию страной, нарушающей правила в спорте, якобы использующей грязные методы»
8сегодня, 07:48
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 07:40
Тарасова на вопрос о вкладе Родниной в российское фигурное катание: «Мы не общаемся, поэтому трудно говорить»
50сегодня, 07:36
Дмитрий Свищев: «Дело Валиевой было создано ради показательного наказания. За аналогичные нарушения иные спортсмены получают лишь легкий испуг в виде санкций»
6сегодня, 07:25
Lombardia Trophy. Сакамото, Губанова, Ватанабе, Гленн, Петрыкина представят короткие программы
8сегодня, 07:17
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Миура, Сато, Александр Селевко, Эгадзе, Литвинцев покажут короткие программы
9сегодня, 07:17
Гран-при среди юниоров. Ван Ихань, Чжи А Син, Такаги, Окада, Кархунен выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг, Кишимото и Тамура выступят с ритм-танцами
сегодня, 07:16
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
211 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
88 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
166 сентября, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
16 сентября, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
36 сентября, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
46 сентября, 12:14