Яна Рудковская: «За 15 лет создали большую ледовую империю – шоу Плющенко. Наши шоу посетили больше семи миллионов зрителей по всему миру»

Яна Рудковская заявила, что за 15 лет они с Плющенко создали ледовую империю.

«15 лет со дня нашего бракосочетания. Душа в душу и в горе, и в радости.

За эти эти 15 лет много чего успели сделать вместе:

– Прошли две Олимпиады – две олимпийские медали ✔️;

– У нас родились два прекрасных сына – Александр и Арсений✔️;

– Создали большую ледовую империю – шоу Плющенко. За 15 лет наши ледовые шоу посетили больше чем семь млн зрителей по всему миру (от Японии до Китая, от Канады, Кореи и Америки до всей Европы, и конечно же, мы объездили всю Россию много-много раз) ✔️;

– В 2017 году открыли международную частную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», построили две большие частные ледовые многофункциональные арены в Подмосковье и в Москве. Сейчас в них занимается более 500 детей фигурным катанием из 14 стран мира ✔️;

Сложно представить, что 15 лет назад в наш союз никто не верил.

Любите, верьте и поддерживайте друг друга. Потому что семья – это одно целое, мы как никто это знаем.

У нас хрустальная свадьба, отмечать решили чуть позже, с близкими друзьями в очень красивом месте. Все таки 15 лет – это уже целая жизнь вместе 💜», – написала Рудковская в соцсети.