Яна Рудковская: «За 15 лет создали большую ледовую империю – шоу Плющенко. Наши шоу посетили больше семи миллионов зрителей по всему миру»
«15 лет со дня нашего бракосочетания. Душа в душу и в горе, и в радости.
За эти эти 15 лет много чего успели сделать вместе:
– Прошли две Олимпиады – две олимпийские медали ✔️;
– У нас родились два прекрасных сына – Александр и Арсений✔️;
– Создали большую ледовую империю – шоу Плющенко. За 15 лет наши ледовые шоу посетили больше чем семь млн зрителей по всему миру (от Японии до Китая, от Канады, Кореи и Америки до всей Европы, и конечно же, мы объездили всю Россию много-много раз) ✔️;
– В 2017 году открыли международную частную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», построили две большие частные ледовые многофункциональные арены в Подмосковье и в Москве. Сейчас в них занимается более 500 детей фигурным катанием из 14 стран мира ✔️;
Сложно представить, что 15 лет назад в наш союз никто не верил.
Любите, верьте и поддерживайте друг друга. Потому что семья – это одно целое, мы как никто это знаем.
У нас хрустальная свадьба, отмечать решили чуть позже, с близкими друзьями в очень красивом месте. Все таки 15 лет – это уже целая жизнь вместе 💜», – написала Рудковская в соцсети.
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