Загитова, Легков, Ромашина и другие спортсмены поздравили Путина с днем рождения
Российские спортсмены поздравили президента страны Владимира Путина с 72-летием.
Видео опубликовано в телеграм-канале общественного движения «Здоровое Отечество».
В начале ролика поздравление произносят олимпийские чемпионы Алина Загитова (фигурное катание), Александр Легков (лыжные гонки), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Олег Саитов (бокс), Яна Егорян (фехтование) и другие спортсмены.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Здоровое Отечество»
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