Александр Легков стал победителем забега на ВЭФ-2024

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков стал победителем традиционного забега «За дружбу в спорте».

Старт прошел в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Участники форума и жители города пробежали 5 км от Приморского океанариума.

Зарядку для участников провели двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов (бокс) и Яна Егорян (фехтование), а также олимпийский чемпион Никита Нагорный (спортивная гимнастика). Позже они наградили победителей и призеров забега.

«Пробежать 5 км на ВЭФ во Владивостоке – очень символично. Пока Москва спала, мы успели сделать много дел, в том числе пробежать «За дружбу в спорте», – отметил Легков, занявший первое место в мужском зачете.

После финиша Легков отдал кубок за победу 14‑летней девочке, которая опередила многих мужчин, но не могла претендовать на награды из‑за возраста.