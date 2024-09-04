Александр Легков стал победителем забега на ВЭФ-2024
Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков стал победителем традиционного забега «За дружбу в спорте».
Старт прошел в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Участники форума и жители города пробежали 5 км от Приморского океанариума.
Зарядку для участников провели двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов (бокс) и Яна Егорян (фехтование), а также олимпийский чемпион Никита Нагорный (спортивная гимнастика). Позже они наградили победителей и призеров забега.
«Пробежать 5 км на ВЭФ во Владивостоке – очень символично. Пока Москва спала, мы успели сделать много дел, в том числе пробежать «За дружбу в спорте», – отметил Легков, занявший первое место в мужском зачете.
После финиша Легков отдал кубок за победу 14‑летней девочке, которая опередила многих мужчин, но не могла претендовать на награды из‑за возраста.
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