Мама Софьи Муравьевой выложила притчу об ангелах: «Вещи не такие, какими кажутся»

Мама Софьи Муравьевой поделилась притчей об ангелах.

«Добрый вечер, все мои подписчики! Долго не писала ничего, простите. И вот сегодня я подумала о том, что многие из вас, не всегда владея достоверной информацией, пытаются сделать предположения и попробовать предположить, что и как, где и кто и почему... я вас понимаю, интересно узнать все и о всех.

Но…Задумайтесь. Притча «Не все так, как кажется на первый взгляд».

Два ангела остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на ночлег в холодном подвале. Когда они расстилали постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал ее. Когда младший ангел увидел это, спросил, для чего. Старший ответил:

– Вещи не такие, какими кажутся.

На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами всю немногочисленную еду, которая у них была, и сказали, чтобы ангелы спали в их постелях, где они могут хорошо выспаться.

Утром после пробуждения ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их корова, молоко которой было единственным доходом семьи, лежала мертвая в хлеве. Младший ангел спросил старшего:

– Как это могло случиться? Первый мужчина имел все, а ты ему помог. Другая семья имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?

– Вещи не такие, какими кажутся, – ответил старший ангел. – Когда мы были в подвале, я увидел, что в дыре в стене был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден.

Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришел ангел смерти за женой хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем всего. И даже если имеешь веру, тебе надо еще иметь доверие, что все, что ни делается, происходит к лучшему. А это поймешь со временем…

Всем спокойной ночи и давайте поддерживать и верить в наших спортсменов, во всех, в каждого!

Дорожим вашей поддержкой!» – написала Ольга Муравьева.