Муравьева лайкнула запись Парсеговой об участии в шоу Фетисова

Софья Муравьева лайкнула запись Арины Парсеговой об участии в шоу «Фетисов».

В шоу Арина и ее мама Наталья рассказывали о суде с Академией Евгения Плющенко.

В записи мама Арины писала про то, что ее дочь бесплатно рекламировала бренд спонсора.

Софья Муравьева сама тренируется в «Ангелах Плющенко».

Мама Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали»