Муравьева лайкнула запись Парсеговой об участии в шоу Фетисова
Софья Муравьева лайкнула запись Арины Парсеговой об участии в шоу «Фетисов».
В шоу Арина и ее мама Наталья рассказывали о суде с Академией Евгения Плющенко.
В записи мама Арины писала про то, что ее дочь бесплатно рекламировала бренд спонсора.
Софья Муравьева сама тренируется в «Ангелах Плющенко».
Мама Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Арины Парсеговой
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