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Муравьева лайкнула запись Парсеговой об участии в шоу Фетисова

Софья Муравьева лайкнула запись Арины Парсеговой об участии в шоу «Фетисов».

В шоу Арина и ее мама Наталья рассказывали о суде с Академией Евгения Плющенко. 

В записи мама Арины писала про то, что ее дочь бесплатно рекламировала бренд спонсора.

Софья Муравьева сама тренируется в «Ангелах Плющенко».

Мама Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Арины Парсеговой
logoсборная России
logoфото
женское катание
logoАкадемия Плющенко
logoСофья Муравьева
Арина Парсегова
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