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Туктамышева рассказала, что помогала ставить показательный номер Павловой и Святченко: «Если они сделают как задумано, будет очень весело»

Туктамышева рассказала, что помогала ставить номер для пары Павлова – Святченко.

Мария Павлова и Алексей Святченко выступают за Венгрию. Фигуристы тренируются в Сочи под руководством Федора Климова и Дмитрия Савина.

«Соня (Евдокимова) попросила меня помочь с постановкой программы. Я с радостью взялась за это дело, потому что у нас там (во время выступлений в шоу в Сочи – Sports) полдня свободных, только вечер занят, и мне было в радость помочь. Мы придумали достаточно веселый, прикольный показательный номер.

Шаги придумывала Соня, а от меня нужны были идея, музыка, какие-то движения и просто взгляд со стороны. Какие-то моменты я подсказывала, но связки, переходики – ребята уже сами профессионалы, они подстраивали как-то. Я занималась тем, что я понимаю, не вмешивалась именно в парную технику.

Если они вкатают и сделают так, как задумано, то будет очень весело. Но музыку я не могу говорить», – сказала Елизавета Туктамышева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Okko Спорт
logoЕлизавета Туктамышева
logoсборная Венгрии
пары
Софья Евдокимова
Алексей Святченко
Мария Павлова
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