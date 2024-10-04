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Shanghai Trophy. Павлова и Святченко, Беккари и Гуаризе, Чан и Хоу выступят с произвольными программами

4 октября спортивные пары разыграю медали на турнире Shanghai Trophy.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:55 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

2. Иси Ян – Шуньянг Дэн (Китай) 

3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) 

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) 

После короткой программы

1. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 62,66

2. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 61,72

3. Иси Ян – Шуньянг Дэн (Китай) – 54,20

4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 50,50

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
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пары
Маттео Гуаризе
Алексей Святченко
Лукреция Беккари
Shanghai Trophy
Мария Павлова
Эмили Чан
Спенсер Акира Хоу
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