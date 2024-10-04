Shanghai Trophy. Павлова и Святченко, Беккари и Гуаризе, Чан и Хоу выступят с произвольными программами
4 октября спортивные пары разыграю медали на турнире Shanghai Trophy.
Шанхай, Китай
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:55 по московскому времени.
Первая разминка
1. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
2. Иси Ян – Шуньянг Дэн (Китай)
3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
После короткой программы
1. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 62,66
2. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 61,72
3. Иси Ян – Шуньянг Дэн (Китай) – 54,20
4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 50,50
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости