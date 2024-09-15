Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Миура и Кихара, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
Бергамо, Италия
Пары
Произвольная программа
Начало – 13:45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
2. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)
3. Те Ок Рюм – Кум Чой Хан (КНДР)
Вторая разминка
4. Барбора Кучанова – Мартин Бидарж (Чехия)
5. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Третья разминка
7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
9. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
10. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Положение после короткой программы
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 74,67
2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,53
3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 69,11
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 66,89
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,54
6. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 52,73
7. Барбора Кучанова – Мартин Бидарж (Чехия) – 50,13
8. Те Ок Рюм – Кум Чой Хан (КНДР) – 49,37
9. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 47,88
10. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) – 44,71
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