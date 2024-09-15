  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Миура и Кихара, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами

15 сентября на турнире Lombardia Trophy пары выступят с произвольными программами.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Пары

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени.

Первая разминка

1. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) 

2. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) 

3. Те Ок Рюм – Кум Чой Хан (КНДР)

Вторая разминка

4. Барбора Кучанова – Мартин Бидарж (Чехия)

5. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Третья разминка

7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 

9. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

10. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Положение после короткой программы

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 74,67

2. Рику МиураРюичи Кихара (Япония) – 73,53

3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 69,11

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 66,89

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,54

6. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 52,73

7. Барбора Кучанова – Мартин Бидарж (Чехия) – 50,13

8. Те Ок Рюм – Кум Чой Хан (КНДР) – 49,37

9. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 47,88

10. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) – 44,71

Опубликовано: Полина Лоцик
результаты
logoсборная Японии
logoсборная Германии
logoсборная Чехии
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Венгрии
пары
Рюичи Кихара
Lombardia Trophy
logoISU Challenger
Никколо Мачии
Филиппо Амброзини
Мартин Бидар
Ребекка Гиларди
Анника Хокке
Алексей Святченко
сборная КНДР
Роберт Кункель
Рику Миура
Мария Павлова
Сара Конти
Барбора Кучанова
Ирма Кальдара
Риккардо Мальо
сборная ЮАР
Джулия Модер
Йоханнес Уилкинсон
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
вчера, 14:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына покажут произвольные программы
1926 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
331 минуту назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
438 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы
3сегодня, 01:20
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Несет и Маркелов, Морозов и Чен, Сусис и Фирус выступят с произвольными танцами
вчера, 22:47
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сато, Эгадзе, Миура, Александр Селевко выступят с произвольными программами
вчера, 22:40
Ксения Синицына: «Прошлый сезон у меня получился удачным. Хотелось бы не понижать планку, радовать зрителей и себя красивым катанием»
4вчера, 21:00
Игнатов о переходе к Плющенко: «Дело было в моем желании начать новую страницу в жизни, вывести себя из зоны комфорта»
7вчера, 20:55
Иван Букин: «Главная цель и мотивация – поехать на Олимпиаду еще раз. В Пекине мы не получили тех эмоций, которые хотели бы получить»
3вчера, 20:50
Трусова о короткой Besame mucho: «Сначала засомневалась, для меня это было необычно. Сейчас понимаю, что Испания – это точно мое»
5вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 16:10
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
вчера, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
вчера, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
6вчера, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
вчера, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
311 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50