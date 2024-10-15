Мама Костылевой: «Пусть что-то Лена проиграет в этом сезоне, главное, что у нее есть тренер – Евгений Плющенко, есть школа, которая о ней думает»
Костылева пропустила этап Гран-при России среди юниоров в Москве. Сообщалось, что у нее ушиб.
«Все очень неплохо. Были сегодня в диспансере ФМБА у травматолога. Артропатия 1 пальца правой стопы. Попросту – ушиб. Надолбила от приземлений и отталкиваний.
Очень не хотелось потерять новые ультра-си... Кроме тех, которые в программах. Надеюсь, что к понедельнику 20 октября, через неделю, болевые ощущения пройдут и Лена выйдет на лед. Время есть до следующего этапа. Да ей не привыкать ускоренно восстанавливаться и готовиться.
Но в начале сезона уходить на «обезбол» – не вижу смысла. Это не первенство России в апреле. Да и «диагноз» можно заработать.
И пусть что-то проиграет в этом сезоне Ленуся. Главное, что у нее есть тренер – Евгений Викторович [Плющенко]. Есть школа, которая о ней думает.
Есть Яна Александровна [Рудковская], которая думает о том, чтоб Лена могла комфортно жить у катка. Ходить на индивидуальные занятия с Митрофановой, хореографом и тренером по ОФП. Носить платья стоимостью 120 тысяч каждое. Участвовать, будучи еще крошкой, в шоу!
А травмы, они есть у всех. Даже у тех, кто не учит четверной лутц!» – написала Ирина Костылева в соцсети.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий