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Мама Костылевой: «Пусть что-то Лена проиграет в этом сезоне, главное, что у нее есть тренер – Евгений Плющенко, есть школа, которая о ней думает»

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала о ее восстановлении после травмы.

Костылева пропустила этап Гран-при России среди юниоров в Москве. Сообщалось, что у нее ушиб.

«Все очень неплохо. Были сегодня в диспансере ФМБА у травматолога. Артропатия 1 пальца правой стопы. Попросту – ушиб. Надолбила от приземлений и отталкиваний.

Очень не хотелось потерять новые ультра-си... Кроме тех, которые в программах. Надеюсь, что к понедельнику 20 октября, через неделю, болевые ощущения пройдут и Лена выйдет на лед. Время есть до следующего этапа. Да ей не привыкать ускоренно восстанавливаться и готовиться.

Но в начале сезона уходить на «обезбол» – не вижу смысла. Это не первенство России в апреле. Да и «диагноз» можно заработать.

И пусть что-то проиграет в этом сезоне Ленуся. Главное, что у нее есть тренер – Евгений Викторович [Плющенко]. Есть школа, которая о ней думает.

Есть Яна Александровна [Рудковская], которая думает о том, чтоб Лена могла комфортно жить у катка. Ходить на индивидуальные занятия с Митрофановой, хореографом и тренером по ОФП. Носить платья стоимостью 120 тысяч каждое. Участвовать, будучи еще крошкой, в шоу!

А травмы, они есть у всех. Даже у тех, кто не учит четверной лутц!» – написала Ирина Костылева в соцсети.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Елены Костылевой в ВК
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Елена Костылева
Ирина Костылева
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