Аннабель Морозов и Джеффри Чен выступят на Гран-при США по фигурному катанию.

В турнире танцоров на льду они заменили американцев Изабеллу Флорес и Ивана Десятова. Соревнования пройдут 19-21 октября в Аллене, США.