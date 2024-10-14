Ксения Румянцева: «Разбить дуэт Лобода – Дрозд было безумием, и тренер, к которому перешли Паша с Аллой, совершил огромную ошибку»

Тренеры Ксения Румянцева и Екатерина Волобуева рассказали о работе с Павлом Дроздом.

– Ваша новая пара Елизавета Шичина – Павел Дрозд стали серебряными призерами чемпионата Москвы, хотя только в межсезонье начали кататься вместе. Что способствовало такому прогрессу?

Румянцева: Ребята на удивление скатываются очень быстро. Выкладываются в работе на 200 процентов. Понимают, что они хотят. Хорошо ладят друг с другом, что в паре очень важно. Кроме того, Паша с Лизой внешне подходят друг другу. Между ними замечательная ростовая разница. И если вы заметили, оба с кудряшками.

– Павел Дрозд раньше катался в вашей группе, был призером крупных юниорских турниров, так что вы хорошо знаете его.

Румянцева: Да, Паша 8 лет тренировался в нашей группе, катался в паре с Аллой Лободой. Они дважды становились призерами юниорских чемпионатов мира, завоевывали бронзу и серебро. Были трехкратными призерами юниорских финалов серии Гран-при ISU.

На каком-то этапе Павел решил, что нужно попробовать что-то новое, они ушли парой, наши пути разошлись. Я считаю, что разбить дуэт Лобода – Дрозд было безумием, и тренер, к которому перешли Паша с Аллой, совершил огромную ошибку. А затем в течение 7 лет Павел пробовал себя с разными партнершами.

Волобуева: Пашу мы знаем очень хорошо. Его становление как спортсмена проходило на наших глазах и вместе с нами. Сейчас Паша профессионал. Он фанат своего дела, предан фигурному катанию.

В конце прошлого Паша приехал к нам на разговор и сказал, что хотел бы вернуться в нашу группу. В этот момент у нас каталась одна Лиза Шичина, которая ранее выступала в паре с Гордеем Хубуловым. Безусловно, жаль, что пара Лизы с Гордеем перестала существовать, но получилось так, как получилось.

Лиза встала в пару с Пашей. Мы понимали, что внешне это будет 100-процентное попадание. Лиза талантливая, красивая, женственная партнерша с замечательным «рабочим» характером.

– Основной козырь – это их внешнее сочетание?

Волобуева: Не только внешнее. Они совпали по характеру, мотивации и настрою в работе. Период адаптации у них прошел довольно быстро и сейчас им комфортно друг с другом.

Бывает совпадение не только между партнерами, но и тренеров с учениками. Вот с Пашей у нас такая история. Когда после перерыва он вышел на первую тренировку, сделал поклон, то у меня возникло ощущение, что этих 7 лет его отсутствия не было.

Румянцева: Мы верим в ребят и очень хотим, чтобы у них с Лизой сложилась долгая, интересная и счастливая спортивная жизнь.