  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ксения Румянцева: «Разбить дуэт Лобода – Дрозд было безумием, и тренер, к которому перешли Паша с Аллой, совершил огромную ошибку»
7

Ксения Румянцева: «Разбить дуэт Лобода – Дрозд было безумием, и тренер, к которому перешли Паша с Аллой, совершил огромную ошибку»

Тренеры Ксения Румянцева и Екатерина Волобуева рассказали о работе с Павлом Дроздом.

– Ваша новая пара Елизавета Шичина – Павел Дрозд стали серебряными призерами чемпионата Москвы, хотя только в межсезонье начали кататься вместе. Что способствовало такому прогрессу?

Румянцева: Ребята на удивление скатываются очень быстро. Выкладываются в работе на 200 процентов. Понимают, что они хотят. Хорошо ладят друг с другом, что в паре очень важно. Кроме того, Паша с Лизой внешне подходят друг другу. Между ними замечательная ростовая разница. И если вы заметили, оба с кудряшками.  

– Павел Дрозд раньше катался в вашей группе, был призером крупных юниорских турниров, так что вы хорошо знаете его.

Румянцева: Да, Паша 8 лет тренировался в нашей группе, катался в паре с Аллой Лободой. Они дважды становились призерами юниорских чемпионатов мира, завоевывали бронзу и серебро. Были трехкратными призерами юниорских финалов серии Гран-при ISU.

На каком-то этапе Павел решил, что нужно попробовать что-то новое, они ушли парой, наши пути разошлись. Я считаю, что разбить дуэт Лобода – Дрозд было безумием, и тренер, к которому перешли Паша с Аллой, совершил огромную ошибку. А затем в течение 7 лет Павел пробовал себя с разными партнершами.

Волобуева: Пашу мы знаем очень хорошо. Его становление как спортсмена проходило на наших глазах и вместе с нами. Сейчас Паша профессионал. Он фанат своего дела, предан фигурному катанию.

В конце прошлого Паша приехал к нам на разговор и сказал, что хотел бы вернуться в нашу группу. В этот момент у нас каталась одна Лиза Шичина, которая ранее выступала в паре с Гордеем Хубуловым. Безусловно, жаль, что пара Лизы с Гордеем перестала существовать, но получилось так, как получилось.

Лиза встала в пару с Пашей. Мы понимали, что внешне это будет 100-процентное попадание. Лиза талантливая, красивая, женственная партнерша с замечательным «рабочим» характером.

– Основной козырь – это их внешнее сочетание?

Волобуева: Не только внешнее. Они совпали по характеру, мотивации и настрою в работе. Период адаптации у них прошел довольно быстро и сейчас им комфортно друг с другом.

Бывает совпадение не только между партнерами, но и тренеров с учениками. Вот с Пашей у нас такая история. Когда после перерыва он вышел на первую тренировку, сделал поклон, то у меня возникло ощущение, что этих 7 лет его отсутствия не было.

Румянцева: Мы верим в ребят и очень хотим, чтобы у них с Лизой сложилась долгая, интересная и счастливая спортивная жизнь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
ФФККР
Алла Лобода
logoПавел Дрозд
Ксения Румянцева
Екатерина Волобуева
Елизавета Шичина
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Шичина о дуэте с Дроздом: «Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс»
22 октября, 14:12
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано выиграли ритм-танец, Шичина и Дрозд – 2-е, Прокопец и Васькович – 3-и
981 октября, 15:50
Дрозд о дуэте с Шичиной: «Первый совместный сезон – не время для экспериментов. Но постановки получились интересные, мы будем рады представить их публике»
1730 сентября, 14:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ФФККР не отменит Гран-при среди юниоров в Казани из-за саммита БРИКС: «Турнир пройдет в намеченный срок»
15сегодня, 14:45
Илья Малинин: «Шома Уно всегда был для меня источником вдохновения, поэтому мне очень грустно, что он ушел из спорта»
6сегодня, 14:42
«Полет нормальный👌» Анастасия Мишина полетала на параплане
8сегодня, 14:13Видео
Хавьер Фернандес похвалил в соцсети Александра Плющенко за победу на соревнованиях в Московской области
38сегодня, 13:57Фото
Илья Малинин: «Думаю, я достаточно близок к золоту Олимпиады, но должен сделать еще много работы. Надеюсь улучшиться, когда попаду на Игры»
15сегодня, 13:08
Блогер и музыкант Егор Шип станет участником нового сезона шоу «Ледниковый период» (Sport24)
36сегодня, 11:48
✍️ Подкаст «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 11:45
Наталья Бестемьянова: «Конечно, жалко, что Туктамышева не думает о возвращении. Лиза – абсолютно легендарная фигуристка»
24сегодня, 11:44
Тарасова об Александре Плющенко: «Он еще мал. Надо смотреть, что он умеет делать, а не на каких соревнованиях побеждает»
42сегодня, 11:31
Юниорский этап Гран-при России в Казани могут отменить в связи с саммитом стран БРИКС («Бизнес Online»)
35сегодня, 10:52
Ко всем новостям
Последние новости
Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров
12 октября, 11:55
Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду
12 октября, 11:48
Вероника Меренкова: «Рады бронзе, но знаем, что можем выступать гораздо лучше, катать чище, набирать больше баллов»
11 октября, 16:20
Пестова о дуэте с Лагутовым: «Мы еще не такая скатанная пара. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе»
11 октября, 15:19
Дмитрий Губерниев: «Тарасова – легенда мирового комментаторского искусства. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным»
1111 октября, 15:11
Илья Макаров: «Не самая легкая подготовка была к этапам. Очень много работали для этого, усердно тренировались»
11 октября, 13:59
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил выиграли ритм-танец, Нгуен и Джианг – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
10 октября, 10:43
Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»
18 октября, 07:37
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
8 октября, 07:18
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
577 октября, 15:00Реклама